കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രത്യേക ഇലക്ഷന്‍ കവറേജ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ടൈംസ് നൗ ചാനല്‍. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ക്കാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കുക. കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, തമിഴ്നാട്, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നാളെ വോട്ടെണ്ണല്‍. വോട്ടെണ്ണല്‍ പ്രമാണിച്ച് പൊതുവെ ചാനലുകള്‍ നടത്താറുള്ള തത്സമയ കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ടൈംസ് നൗ അറിയിച്ചത്.

TIMES NOW suspends its election results coverage for 4 States & 1 UT on May 2. pic.twitter.com/dV19Q3tN6N

— TIMES NOW (@TimesNow) May 1, 2021