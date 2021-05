ഗുജറാത്തില്‍ നാശം വിതച്ച് ടൗട്ടെ; അതിശക്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി

Share with your friends















ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരം തൊട്ടു. അതിശക്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയ ടൗട്ടെ, മണിക്കൂറില്‍ 200 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലാണ് വീശിയടിക്കുന്നത്. രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കാറ്റ് പൂര്‍ണമായും കരയില്‍ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് റിപോര്‍ട്ടുകള്‍. ഗുജറാത്തിന്റെ തെക്കന്‍ തീരത്ത് അതിശക്തായ കാറ്റും മഴയുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പോര്‍ബന്തറിനും മഹുവയ്ക്കും മധ്യേയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊട്ടത്.

Cyclone Tauktae

Latest 2030IST INSAT 3D image shows the forward sector of EYE entering the coast.

Landfall process continues & will be completed in next 3 hours.

Cyclone centre is 35km East-southeast of Diu.

It will cross Saurastra coast to east of Diu within 3 hours. pic.twitter.com/gSEpYSC7JQ — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 17, 2021

കര, നാവിക സേനകളും മറ്റ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന സംഘങ്ങളും സജ്ജമാണെന്ന് ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. മുന്‍കരുതലുകല്‍ വിലയിരുത്താനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആറു മരണം റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ തീരത്ത് കാറ്റ് വന്‍ നാശം വിതച്ചു. നാശനഷ്ടം പൂര്‍ണമായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. കര്‍ണാടകയില്‍ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും എട്ടുമരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു

ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ കർണാടകയിലും ഗോവയിലും ആറ് പേർ മരിച്ചു. ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തയ്യാറായി നില്‍ക്കുകയാണ് രാജ്യം.

IMDModel with Satellite image generated at 1430hrs of today 17th in connection with the Extremely severe cyclonic storm over the Arabian sea generated by METCAP software. pic.twitter.com/BWXNbqTyKB — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 17, 2021

ഞായറാഴ്ച കേരളം, കർണാടക, ഗോവ എന്നീ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റ്, കനത്ത മഴ, ഉയർന്ന വേലിയേറ്റം എന്നിവവീശുകയും നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും വൈദ്യുത തൂണുകളും മരങ്ങളും പിഴുതെറിയുകയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ശക്തമായ കാറ്റുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഐ‌എം‌ഡി മുംബൈയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് കാഴ്ച മങ്ങുന്നതിനാല്‍ മുംബൈ വിമാനത്താവളം വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ അടച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെയുമായി ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

At 1430 hours IST, Tauktae lay about 165 km west-northwest of Mumbai (Maharashtra), and 130 south-southeast of Diu. To cross Gujarat coast between Porbandar and Mahuva, east of Diu tonight (2000-2300 hrs IST). pic.twitter.com/6fn51sWhtA — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 17, 2021

അതിശക്തമായ കാറ്റും കനത്ത മഴയും തിങ്കളാഴ്ച മുംബൈയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ആഞ്ഞടിച്ചു. “ടൗട്ടെചുഴലിക്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ്” ഗുജറാത്തിലേക്ക് നീങ്ങി, മരങ്ങൾ പിഴുതെറിയുകയും പ്രാദേശിക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശക്തമായ കാറ്റ് കണക്കിലെടുത്ത് ഗതാഗതത്തിനായി ബാന്ദ്ര-വോർലി കടൽ ലിങ്ക് അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ബ്രിഹൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ (ബിഎംസി) മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

അറേബ്യൻ കടലിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിന് എസ്‌ഒ‌എസിനോടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ, മെയ് 17 ന് പുലർച്ചെ, നാവിക ഹെലികോപ്റ്റർ അയച്ചു. കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് , ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്ന് കടലില്‍ കപ്പലിന്റെ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ ഭാഗത്ത് വെള്ളം കയറി. ഹലോ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നാല് പേരെ അടുത്തുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റി.

At 1130 hours IST, Tauktae lay about 145 km west of Mumbai and 180 km south-southeast of Diu. To cross Gujarat coast between Porbandar and Mahuva, east of Diu tonight (2000-2300 hrs IST). pic.twitter.com/sKsmwcNMor — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 17, 2021

യാത്രാമാർഗ്ഗത്തിനായി മാലാഡ് സബ്‌വേ അടച്ചു.ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത യാത്ര അല്ലാത്തവര്‍ വീടിനകത്ത് തന്നെ തുടരണമെന്ന് മുംബൈ പോലീസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

മുംബൈ, താനെ, പൽഘർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റായ്ഗഡ് ജില്ലയ്ക്ക് റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും പൗരന്മാരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി.

ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രത്‌നഗിരി, സിന്ധുദുർഗ്, റായ്ഗഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 12,420 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. രത്‌നഗിരി ജില്ലയിൽ നിന്ന് 3,896 പേരെയും സിന്ധുദുർഗ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് 144 പേരെയും റായ്ഗഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് 8,380 പേരെയും ഒഴിപ്പിച്ചതായി ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

മെയ് 16 ന് രാത്രി ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്ന് കൊച്ചി തീരത്ത് നിന്ന് 35 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ കുടുങ്ങിയ 12 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ഐസിജി) അറിയിച്ചു.

“ഇന്ത്യൻ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 35 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ഐസിജി കപ്പൽ ആര്യമാൻ 12 ജീവനക്കാരുമായി ബോട്ടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ട്വിറ്ററിൽ ഐസിജി പറഞ്ഞു.

മെയ് 17 വൈകുന്നേരം ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്ക്-വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങി ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രിയിൽ (2000 2300 മണിക്കൂർ IST) മെയ് 17 ന് “വളരെ കടുത്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ്” ആയി മാറുമെന്നാണ് പ്രവചനം. പരമാവധി കാറ്റിന്റെ വേഗത 155-165 മുതല്‍ 185 വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ആയിരിക്കും.