സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ റദ്ദാക്കില്ല; തീയതി അടുത്ത ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും

ന്യൂ ഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് 2021 പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കില്ല. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. ഫോർമാറ്റിനെക്കുറിച്ചും സിബിഎസ്ഇ ക്ലാസ് 12 ബോർഡ് പരീക്ഷാ തീയതികളെക്കുറിച്ചും ജൂൺ ഒന്നിന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ പങ്കുവെച്ചേക്കും.

19 പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ചർച്ച ചെയ്യുകയും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ‌ക്കായി, വിദഗ്ദ്ധ വിലയിരുത്തലുകൾ‌ പോലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി മറ്റൊരു മാർ‌ഗ്ഗം കണ്ടെത്തും. സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾക്കായി 90 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തുക എന്ന ആശയവും മുന്നിലുണ്ട്.

ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും ആഴ്ചയിൽ നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ പ്രസ്താവന ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കും. സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് ക്ലാസ് 12 ലെ പരീക്ഷ 2021 നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാസത്തിലേറെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് -19 കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും പോലും, ക്ലാസ് 12 ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പതിവായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ആരൊക്കെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു?

ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നിഷാങ്ക്, വനിതാ, ശിശു മന്ത്രി സ്മൃതി സുബിൻ ഇറാനി, വിവര, പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരും വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിമാരും സംസ്ഥാന പരീക്ഷാ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്‌സണും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

