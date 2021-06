കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം; രാജ്യത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനമുണ്ടാകുമോ: രാം ഗോപാൽ വർമ്മ

മുംബൈ: കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിലെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനമുണ്ടാവുമോ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് സംവിധായകൻ രാം ഗോപാൽ വർമ്മ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സംവിധായകൻ ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ പ്രതിമയും, സ്റ്റേഡിയവും എല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനമില്ലെന്നാണ് രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Sirrr @narendramodi ji we have the worlds largest statue 💃 We have worlds largest stadium💪We had worlds largest election rallies😘We had worlds largest religious gatherings 😍 but we didnt have smallest medical facilities in 2nd wave😢 Will we have better in 3rd wave sir? 😞

