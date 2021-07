Share with your friends

റാഫേല്‍ ഇടപാടിൽ സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്‍റററി കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടണം. യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിലെ അഴിമതി പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഏക പോംവഴിയാണിതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Rafale Corruption finally Exposed

JPC must investigate #Rafale Corruption



The scandalous expose of ‘Rafale Scam’ involving Massive Corruption, Treason, Loss to Public Exchequer has finally been uncovered & laid bare

Congress Party & Shri Rahul Gandhi stand vindicated today pic.twitter.com/pUXb1kPW9d

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 3, 2021