പാക്കിസ്ഥാന് വേണ്ടി ചാരപ്രവൃത്തി; പഞ്ചാബിൽ രണ്ട് സൈനികർ അറസ്റ്റിൽ

പഞ്ചാബിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ചാര സംഘടനയായ ഐഎസ്എക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിയ രണ്ട് സൈനികർ പിടിയിൽ. ചാരപ്പണി നടത്തുകയും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകുകയും ചെയ്തവരാണ് പിടിയിലായത്. പഞ്ചാബ് പോലീസാണ് സൈനികരെ പിടികൂടിയത്

2 Army personnel arrested by Punjab police for spying, leaking information to Pakistan's ISI. Confidential documents related to the functioning & deployment of Indian Army recovered. Accused shared 900 classified documents with ISI operatives: DGP Punjab

