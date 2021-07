സി.എ.എക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിന് പ്രതികാര നടപടി; യൂട്യൂബര്‍ കാള്‍ റോക്കിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്രാവിലക്ക്

ന്യൂസിലാന്‍റില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ യൂട്യൂബര്‍ കാള്‍ റോക്കിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ മുതലാണ് കാള്‍ റോക്കിന് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവേശനം വിലക്കിയത്. ഇന്ത്യക്കാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച കാള്‍ റോക്കിനെ വിസാലംഘനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. യൂ ട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ കാള്‍ റോക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ യാത്രാവിലക്ക് നേരിടുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത്. ‘എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ എന്‍റെ ഭാര്യയെ കഴിഞ്ഞ 269 ദിവസങ്ങളായി കാണാതിരുന്നത്’, എന്ന ടൈറ്റിലിലാണ് കാള്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദുബൈ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈകമ്മീഷനാണ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം കാളിനെ അറിയിക്കുന്നത്.

Dear @jacindaardern , the Govt. of India has blocked me from entering India separating me from my wife & family in Delhi. They blacklisted me without telling me, giving reasons, or letting me reply. Please watch my struggle https://t.co/dq0Z98SCFw @NZinIndia @MukteshPardeshi pic.twitter.com/sLM2nk9lR3

അതിനിടയില്‍ സി.എ.എ വിരുദ്ധ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിലെ പ്രതികാര നടപടിയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റേത് എന്ന വിമര്‍ശനവും നെറ്റിസണ്‍സ് ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. 2019 മെയില്‍ കാള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സഹിതമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതികരണം വരുന്നത്.

You Violated Rules of Tourist Visa which bars you from getting involved in Political Activism & you are not the only one. You should have thought about it before getting involved in CAA protests pic.twitter.com/e2QagIq1qr

