ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 9 പേർ മരിച്ചു; വീഡിയോ

ന്യൂഡെൽഹി: ഹിമാചലിൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് 9 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കിണ്ണൗർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. കിണ്ണൗരിലെ സംഗ്ലാ-ചിത്കുൾ റോഡിലേക്കാണ് മലയിൽ നിന്നും വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങളും റോഡിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചത്.

അതുവഴി യാത്ര പോയവരാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങി പോയത്. മരണ സംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. 11 പേരടങ്ങിയ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നാണ് പാറ കഷ്ണങ്ങൾ വന്നടിച്ചത്. എട്ട് പേർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. മറ്റൊരാൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരണമടയുകയായിരുന്നു.

മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മണ്ണും പാറകളും അടിവാരത്തെ റോഡിൽ വന്ന പതിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ വന്ന് പതിച്ച് ബത്സേരി പാലം തകരുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും

#WATCH | Himachal Pradesh: Boulders roll downhill due to landslide in Kinnaur district resulting in bridge collapse; vehicles damaged pic.twitter.com/AfBvRgSxn0

— ANI (@ANI) July 25, 2021