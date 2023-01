ഡൽഹി ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷിൽ വൃദ്ധർക്കുള്ള നഴ്‌സിംഗ് ഹോമിൽ തീപിടിത്തം. പുലർച്ചെ 5.15നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആറ് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു

നാല് യൂണിറ്റ് ഫയർ എൻജിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.



Fire broke out at a Senior Citizen Care Home in E Block, Greater Kailash II. Fire officials, and police present on the spot. 2 people died, and 6 safely evacuated. Fire has been brought under control: Delhi Fire Service