വിനയാന്വിതനായ നേതാവ്; മുലായം സിംഗ് യാദവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

യുപി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സമാജ് വാദി പാർട്ടി സ്ഥാപകനുമായ മുലായം സിംഗ് യാദവിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന വിനയാന്വിതനായ നേതാവാണ് മുലായം സിംഗ് യാദവെന്നും ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെയും ലോഹ്യയുടെയും ആദർശങ്ങൾ ജനകീയമാക്കാൻ ജീവിതമുഴിഞ്ഞുവെച്ച നേതാവാണെന്നും മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

മുലായം സിംഗ് യാദവിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലം മുതൽക്കെ മുലായവുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മുലായം സിംഗ് യാദവ് അന്തരിച്ചത്. 82 വയസ്സായിരുന്നു. ഏറെ ദിവസങ്ങളായി ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



Shri Mulayam Singh Yadav Ji was a remarkable personality. He was widely admired as a humble and grounded leader who was sensitive to people’s problems. He served people diligently and devoted his life towards popularising the ideals of Loknayak JP and Dr. Lohia. pic.twitter.com/kFtDHP40q9