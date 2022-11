ആം ആദ്മി മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജയിന് തിഹാർ ജയിലിൽ മസാജ്; ആഡംബര വാസത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജയിന് തീഹാർ ജയിലിൽ ആഡംബര വാസം. ബിജെപിയാണ് സത്യേന്ദർ ജയിന് വിഐപി പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. സത്യേന്ദറിന് വിഐപി പരിഗണന നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ തീഹാർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അജിത് കുമാറിനെ അടുത്ത് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയിലിനുള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്

#WATCH | CCTV video emerges of jailed Delhi minister and AAP leader Satyendar Jain getting a massage inside Tihar jail. pic.twitter.com/MnmigOppnd