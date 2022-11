അദ്വാനിക്ക്‌ 96ാം ജന്മദിനം; നേരിട്ടെത്തി ആശംകൾ അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജ് നാഥ് സിംഗും

96ാം ജന്മദിനത്തിൽ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനിക്ക് നേരിട്ടെത്തി ആശംസകൾ അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ് നാഥ് സിംഗും. റോസാപ്പൂക്കളുടെ ബൊക്കയുമായി എത്തിയാണ് മോദി ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്. അര മണിക്കൂറോളം നേരം അദ്വാനിക്കൊപ്പം ഇരുവരും ചെലവഴിച്ചു

ബഹുമാന്യനായ അദ്വാനിജിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും വളർച്ചക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ മഹത്തരമാണെന്ന് രാജ് നാഥ് സിംഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

Delhi | Prime Minister Narendra Modi visits the residence of senior BJP leader LK Advani to greet him on his birthday. pic.twitter.com/c6R7tFo4kU