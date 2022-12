ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗിന്റെ മക്കളെ മതം മാറ്റാൻ ഔറംഗസേബ് ശ്രമിച്ചു; പ്രധാനമന്ത്രി

മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഔറംഗസേബും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ആയുധത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗിന്റെ മക്കളുടെ മതം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പ്രഥമ വീർബൽ ദിവസ് ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്‌ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം.

“ഔറംഗസേബിന്റെ ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ, ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കെതിരെ, ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗ് ജി ഒരു മലപോലെ ഉറച്ചു നിന്നു. ഔറംഗസീബും കൂട്ടരും ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗിന്റെ മക്കളെ വാളിന്റെ ബലത്തിൽ മതം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് നിരപരാധികളായ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്" അവസാന സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് മക്കൾ, മാതാ ഗുജ്‌രി ജി എന്നിവരുടെ സ്‌മരണയ്ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവൻ ത്യജിച്ച ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗിന്റെ മക്കളായ സോരാവർ സിംഗ്, ഫത്തേ സിംഗ് എന്നിവരെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആദരിച്ചു. "ഒരു വശത്ത് തീവ്രവാദവും മറുവശത്ത് ആത്മീയതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ മറുവശത്ത് ലിബറലിസം. ഒരു വശത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മറുവശത്ത് ഒട്ടും കുലുങ്ങാത്ത വീർ സാഹിബ് സാദേ ഉണ്ടായിരുന്നു" ഗുരുവിന്റെ രക്തസാക്ഷികളായ രണ്ട് മക്കളെ പരാമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ജനുവരി 9ന് ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ഡിസംബർ 26 'വീർ ബൽ ദിവസ്' ആയി ആചരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചരിത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അപകർഷതാബോധം വളർത്തുന്ന പതിപ്പുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, മുന്നോട്ട് പോകാനും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ചരിത്രത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികൾ തച്ചുടക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

On the occasion of “Veer Baal Diwas”, PM Narendra Modi recalls and honours the courage of the Sahibzades and Mata Gujri ji. PM also paid tributes to Sri Guru Gobind Singh ji and recalled how he stood steadfastly against Aurangzeb’s terrorism and his intentions to change India. pic.twitter.com/hRjmGBGJcx