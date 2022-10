ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ബംഗളൂരു നഗരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. നഗരത്തിന്റെ കിഴക്ക്, തെക്ക്, മധ്യഭാഗങ്ങളിലും ബെല്ലൻഡൂരിലെ ഐടി സോൺ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. പല റോഡുകളും വെള്ളത്തിലായി. വാഹനങ്ങളും വീടുകളും വെള്ളത്തിലായി.



രാജമഹൽ ഗുട്ടഹള്ളിയിൽ 59 മില്ലമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചതായി കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ഇതുമുൻനിർത്തി നഗരത്തിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

The impact of rainfall in the city is costing dearly to the citizens. Some of the vehicles washed away due to floods in Shivajinagar. @IndianExpress pic.twitter.com/s3u08pxuvg