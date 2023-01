തണുത്തുറഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ: ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ 20 വിമാനങ്ങൾ വൈകി

ഡൽഹിയിൽ കൊടും ശൈത്യം. കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ 20 വിമാനങ്ങളുടെ സർവ്വീസ് വൈകി. ഇന്ന് ഇതുവരെ താപനില 1.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇത് ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനിലയാണ്.

തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കിടയിൽ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ദൃശ്യപരത വഷളായി. അക്ഷർധാം, സെൻട്രൽ ഡൽഹി തുടങ്ങിയ പല പ്രദേശങ്ങളും അതിരാവിലെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞതായി കാണപ്പെട്ടു. പാലം, സഫ്ദർജംഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്റ്റേഷനുകളിൽ രാവിലെ 5.30 ന് യഥാക്രമം 6.0, 6.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി.

തണുപ്പ് തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുലർച്ചെ 5.30 വരെ, ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ്, പാലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദൃശ്യപരത 50 മീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലും പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡയിലും ഇത് 0 ആയി കുറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളായ അമൃത്സർ, പട്യാല, അംബാല, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദൃശ്യപരത 25 മീറ്ററാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ഗംഗാനഗറിലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി. ബീഹാറിലെ ഗയയിലും ഭഗൽപൂരിലും ദൃശ്യപരത 200 മീറ്ററായി രേഖപ്പെടുത്തി. ലഖ്നൗ, ഗ്വാളിയോർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ യഥാക്രമം 50, 200 എന്നിങ്ങനെയാണ് ദൃശ്യപരത.

മോശം കാലാവസ്ഥയും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം ശനിയാഴ്ച ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള 34 വിമാനങ്ങളുടെ പുറപ്പെടൽ വിമാനങ്ങൾ വൈകിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തണുപ്പ് കാരണം, ഭവനരഹിതരായ ആളുകൾക്കായി ഷെൽട്ടർ ഹോമുകൾ തുറന്നു.

Delhi | Severe cold wave and fog conditions continue to prevail in the national capital. Visuals from Kartavya Path pic.twitter.com/hpahVIAtXY