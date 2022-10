ആദ്യം നിങ്ങളെ അവഗണിക്കും, പിന്നെ പരിഹസിക്കും; അന്തിമ വിജയം നിങ്ങളുടേതാകും: തരൂർ

കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ശശി തരൂർ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗുജറാത്തിലെ വാർധയിലെ സേവാഗ്രാമത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ സേവാഗ്രാമത്തിലെത്തിയ തരൂർ വിജയപ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

A moving experience to spend the morning of #GandhiJayanti in Sevagram, Wardha. Was awed to see his simple dwelling, the very cot in which he slept, the implements he used, the humble facilities there. Wrote my thoughts in the visitors’ book. pic.twitter.com/BS7LebEtIb