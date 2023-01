യാത്രക്കാരെ 'മറന്ന' ഗോ ഫസ്റ്റിന് 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ട് ഡിജിസിഎ

അമ്പതിലധികം യാത്രക്കാരെ കയറ്റാതെ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് ഗോ ഫസ്റ്റ് വിമാനം പറന്ന സംഭവത്തില്‍ നടപടിയുമായി ഡിജിസിഎ. കമ്പനിക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. ജനുവരി 9 ന് ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള ജി8116 ഗോ ഫസ്റ്റ് വിമാനം രാവിലെ 6.30ന് പുറപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ 55 യാത്രക്കാരില്ലാതെയാണ് വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നത്. ബോര്‍ഡിംഗ് പാസുള്ളവരും ലഗേജുകള്‍ ചെക്ക്-ഇന്‍ ചെയ്തവരുമായ യാത്രക്കാര്‍ റണ്‍വേയില്‍ ബസിലായിരുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ യാത്രക്കാര്‍ തന്നെയാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇതോടെ എയര്‍ലൈനിനെതിരെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഡിജിസിഎ ഗോ ഫസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടബിള്‍ മാനേജര്‍ക്ക് കാരണംകാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കി. ജനുവരി 25ന് എയര്‍ലൈന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ നോട്ടീസിന് മറുപടി സമര്‍പ്പിച്ചു. വിമാനത്തില്‍ യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെര്‍മിനല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ (ടിസി), കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ സ്റ്റാഫ്, ക്രൂ എന്നിവര്‍ക്കിടയിലുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് ഗോ ഫസ്റ്റ് സമര്‍പ്പിച്ച മറുപടിയില്‍ പറയുന്നു.

@DGCAIndia @Officejmscindia @AmitShahOffice @official_Arnab_ Go first G8 116 flight Blore-delhi, 54 passengers were left in the bus post final on-board, the flight took off with luggages and left 54 passengers at the airport, serious security branch. passenger's are struggling. pic.twitter.com/MhwG7vI7UZ