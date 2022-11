സ്റ്റൈൽ കുറച്ചില്ല; ജനങ്ങളെ കാണാൻ ഓടുന്ന കാറിന് മുകളിൽ ഇരുന്ന് പവൻ കല്യാൺ

ഹൈദരാബാദ്: സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഗുണ്ടൂരിലെ ജനങ്ങളെ കാണാൻ എത്തി തെലുങ്ക് നടനും ജനസേന പാർട്ടി പ്രസിഡന്‍റുമായ പവൻ കല്യാൺ. ഹൈവേയിലൂടെ ഓടുന്ന കാറിന്‍റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കാലുകൾ നീട്ടി പുറത്തെ കാഴ്ച കാണുന്ന ‘പവർ സ്റ്റാറി’ന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

പവൻ മുകളിലാണെങ്കിൽ, കാറിന്‍റെ ഇരുവശത്തും അണികൾ തൂങ്ങിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. നടന്‍റെ വാഹനത്തോടൊപ്പമുള്ള കാറിന്‍റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെ. നിരവധി ബൈക്കുകളും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുണ്ടൂരിലെ ഇപ്പടം ഗ്രാമത്തിൽ റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി വീടുകളും കടകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ എത്തിയതായിരുന്നു പവൻ.

മംഗൾഗിരിയിലെത്തിയപ്പോൾ പവന്‍റെ വാഹനം തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് കാൽനടയായി താരം ആളുകൾക്കരികിലേക്ക് എത്തി. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പൊളിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നടപടികൾ നവംബർ 15 വരെ നിർത്തിവച്ചു

#AndhraPradesh: @JanaSenaParty Chief @PawanKalyan visited #ippatamvillage after thwarting attempts by police to stop him. He met people whose houses were demolished purportedly to widen the local roads. #JSP #Pawanakalyan pic.twitter.com/bQmN7570bE