രാജ്യത്തെ എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും ഒരേ യൂണിഫോം എന്ന നിർദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷക്ക് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഹരിയാനയിൽ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരുടെ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി

ഒരു രാജ്യം ഒരു പോലീസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണം. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോലീസിന് ഒരേ യൂണിഫോം എന്ന നിർദേശവും പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചു. 5ജിയുടെ വരവോടെ സൈബർ സുരക്ഷയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണം. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ബജറ്റ് പരിമിതി പാടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



Law & order not restricted to one state now. Crime is turning interstate & int'l. With technology, criminals now have power to commit crimes in states. Criminals beyond border are misusing tech. Coordination b/w agencies of all states & b/w central & state agencies essential: PM pic.twitter.com/QDJgJ9TFSi