ബംഗളൂരു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഹു​ബ​ള്ളി​യി​ൽ‌ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ റോ​ഡ് ഷോ​യ്ക്കി​ടെ വ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച. വാ​ഹ​ന റാ​ലി​ക്കി​ടെ മോ​ദി​യു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രാ​ൾ മാ​ല​യു​മാ​യി ഓ​ടി​യെ​ത്തി. ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് മ​റി​ക​ട​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ചാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​നെ എ​സ്പി​ജി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

കാ​റി​ന്‍റെ വാ​തി​ൽ‌​തു​റ​ന്ന് ഫു​ട്ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് റോ​ഡി​ന് ഇ​രു​വ​ശ​വു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മോ​ദി കൈ​വീ​ശി അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മോ​ദി​യു​ടെ കൈ​ അ​ക​ലെ​വ​രെ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​നെ​ത്തി.

ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പൂ​മാ​ല വാ​ങ്ങി. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ബോ​ണ​റ്റി​ൽ വ​യ്ക്കു​ന്ന​തും വി​ഡി​യോ​യി​ൽ കാ​ണാം. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നെ പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി. ഹു​ബ​ള്ളി​യി​ൽ 29–ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഗ്രൗ​ണ്ട് വ​രെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ റോ​ഡ് ഷോ ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

#WATCH | Karnataka: A young man breaches security cover of PM Modi to give him a garland, pulled away by security personnel, during his roadshow in Hubballi.



(Source: DD) pic.twitter.com/NRK22vn23S