ആയിരത്തിലധികം പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചത് അഭിമാനമായി കരുതുന്നു: ശശി തരൂർ

കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗയെ അഭിനന്ദിച്ച് ശശി തരൂർ. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ്. പരാജയം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പാർട്ടിയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാമെന്ന ഉറപ്പുണ്ടെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനാകുക എന്നത് വലിയ അംഗീകാരവും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഖാർഗെക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ആയിരത്തിലധികം സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ അഭ്യൂദയകാംക്ഷികൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളും എന്നിലർപ്പിച്ചതും അഭിമാനമായി കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

It is a great honour & a huge responsibility to be President of @INCIndia &I wish @Kharge ji all success in that task. It was a privilege to have received the support of over a thousand colleagues,& to carry the hopes& aspirations of so many well-wishers of Congress across India. pic.twitter.com/NistXfQGN1