കാശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ ഭീകരാക്രമണം; രണ്ട് യുപി സ്വദേശികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുപി സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഹർമേൻ പ്രദേശത്ത് തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്നിടത്തേക്ക് ഭീകരർ ഗ്രനേഡ് എറിയുകയായിരുന്നു. യുപി കന്നൗജ് സ്വദേശികളായ രാം സാഗർ, മോനിഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്

ലഷ്‌കർ ഭീകരരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ഇതിൽ ഒരാളെ പിടികൂടിയതായും കാശ്മീർ പോലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.



Hybrid #terrorist of proscribed #terror outfit LeT Imran Bashir Ganie of Harmen #Shopian who lobbed grenade #arrested by Shopian police. Further #investigation and raids are going on: ADGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/nP8xixR8GG