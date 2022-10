അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരെ ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ കാർ ഇടിച്ചുകയറി; അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു

മുംബൈയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ എത്തിയ ആംബുലൻസിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. 12 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ബാന്ദ്ര-വർളി സീ ലിങ്ക് റോഡിലാണ് സംഭവം. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം.

വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആംബുലൻസും മറ്റ് വാഹനങ്ങളും റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അതിവേഗതയിൽ എത്തിയ കാർ ഇവർക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

#WATCH | Five people were killed and 10 others injured after a speeding car rammed into three other cars, and an ambulance on #Mumbai’s Bandra Worli Sea Link. The accident took place around 4 AM on Wednesday. pic.twitter.com/vKEEoDki4y