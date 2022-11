രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർന്നു; യുകെയിൽ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ മാറ്റിയില്ലേയെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ബിജെപി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ്‌സ്വാമി. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരുകയാണ്. കർഷകരും ചെറുകിട വ്യവസായികളും കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുകെയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാറ്റി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ള ആലോചന പോലും നടക്കുന്നില്ല. ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായികളും കർഷകരും തങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയും വായ്പയും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ദുരന്തത്തിന്റെ വക്കിലാണെന്നത് സങ്കപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിക്കെതിരെ മോദി അനുകൂലികൾ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാമിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ വിഷമമാണെന്നും കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.



It is really sad that small and medium industries and farmers are on the brink of disaster unable to pay their dues and loans. The economy is tottering. In UK they changed two PMs in weeks for much less. But here, like koi aaya nahin, it is kuch hua nahin. Callous