രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആദരം അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ജിക്ക് ആദരം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

On his birth anniversary, tributes to our former PM Pandit Jawaharlal Nehru Ji. We also recall his contribution to our nation.