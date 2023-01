സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെത്തുടര്‍ന്ന് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു. കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് വരെ യാത്ര ആരംഭിക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അറിയിച്ചു. പോലീസ് സംവിധാനം തകര്‍ന്നുവെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ തന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തൃപ്തരായിരുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. നടത്തം തുടരരുതെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Today, the police arrangements completely collapsed. There were no police officers present to control the crowd. My security team advised me not to continue the walk. It is crucial that the police put in place all the necessary arrangements.

