അംബേദ്കർ പ്രതിമ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യുവതികളെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലി യുപി പോലീസ്

ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പ്രതിമ തകർത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച യുവതികളെ വളഞ്ഞിട്ട് മർദിച്ച് പോലീസ്. അംബേദ്കർ നഗർ ജില്ലയിലെ ജലാൽപൂരിലാണ് സംഭവം. പോലീസ് യുവതികളെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർ കല്ലെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ലാത്തി വീശിയതെന്ന് യുപി പോലീസ് പറഞ്ഞു

പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു. പോലീസ് വാഹനം അടിച്ചു തകർത്തുവെന്നും അംബേദ്കർ നഗർ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനായ അജിത് കുമാർ സിൻഹ പറഞ്ഞു.



