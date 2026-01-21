ഭാര്യക്ക് നേരെ ഭർത്താവ് എറിഞ്ഞ കല്ല് വന്ന് വീണത് മകന്റെ തലയിൽ; നാല് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
Updated: Jan 21, 2026, 10:10 IST
ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടെ പരുക്കേറ്റ് നാല് വയസുകാരനായ മകൻ മരിച്ചു. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്ത്പുർ ലക്ഷ്യംപള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. എം രമേശ്, ഭാര്യ മഹേശ്വരി എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടെയാണ് നാല് വയസുകാരൻ മരിച്ചത്
ഇരുവരും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിയായതോടെ രമേശ് ഭാര്യക്ക് നേരെ വലിയൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു. എന്നാൽ കല്ല് വന്ന് പതിച്ചത് സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന മകന്റെ തലയിലായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു
എന്നാൽ ചികിത്സക്കിടെ കുട്ടി മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് പോലീസ് കേസെടുത്തു. രമേശ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.