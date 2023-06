പോസ്റ്റല്‍ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പോസ്റ്റല്‍ പെയ്മെന്റ് ബാങ്കില്‍ നിയമനം

ഇന്ത്യന്‍ പോസ്റ്റല്‍ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പോസ്റ്റല്‍ പെയ്മെന്റ് ബാങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ Executive തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് വിവിധ Executive പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 43 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 ജൂണ്‍ 13 മുതല്‍ 2023 ജൂലൈ 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

IPPB Recruitment 2023 Latest Notification Details

Organization Name

India Post Payments Bank Limited

Job Type

Central Govt

Recruitment Type

Direct Recruitment

Advt No

IPPB/CO/HR/RECT./2023-24/01

Post Name

Executive

Total Vacancy

43

Job Location

All Over India

Salary

Rs.50,000 – 1,50,000

Apply Mode

Online

Application Start

13th June 2023

Last date for submission of application

3rd July 2023

Official website

https://www.ippbonline.com/