ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സൂക്ഷിക്കുക; ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ചമഞ്ഞ് പുതിയ സൈബർ തട്ടിപ്പ്: മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യത്ത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പ് വ്യാപിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള 'ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ' (I4C) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത ആളുകളെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട്' (Apple Support) എന്ന വ്യാജേന സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും കൈക്കലാക്കുന്ന 'ഹൈബ്രിഡ് സൈബർ ക്രൈം' (Hybrid Cybercrime) രീതിയാണ് ഇവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത്.
തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി ഇങ്ങനെ:
ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളുടെ പരിഭ്രാന്തി മുതലെടുത്താണ് തട്ടിപ്പ് സംഘം രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. "നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്" എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ "ഡാറ്റകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കുക" എന്നോ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ ഇവർ എസ്.എം.എസ് (SMS) അയക്കും. ഈ സന്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു ലിങ്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും.
ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ആപ്പിൾ/ഐക്ലൗഡ് (iCloud) ലോഗിൻ പേജിന് സമാനമായ വ്യാജ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് ഉപയോക്താക്കൾ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ തങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഐഡിയും (Apple ID) പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ വിവരങ്ങൾ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന വൺ-ടൈം പാസ്വേഡ് (OTP) അല്ലെങ്കിൽ ടൂ-ഫാക്ടർ ഓഥന്റിക്കേഷൻ കോഡ് കൂടി തട്ടിയെടുത്തു ഇവർ ഉപയോക്താവിന്റെ ഐക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് പൂർണ്ണമായി കൈക്കലാക്കുന്നു. അക്കൗണ്ട് കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണിലെ 'Find My iPhone' സംവിധാനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് വിപണിയിൽ മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ രീതി.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- അന്താരാഷ്ട്ര നമ്പറുകളിൽ നിന്നോ അപരിചിതമായ ഐഡികളിൽ നിന്നോ വരുന്ന ഇത്തരം എസ്.എം.എസ് ലിങ്കുകളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.
- ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ URL കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക (ഔദ്യോഗിക സൈറ്റുകൾ എപ്പോഴും apple.com എന്നതിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക).
- ആപ്പിൾ കമ്പനി ഒരിക്കലും ഉപയോക്താക്കളോട് പാസ്വേഡുകളോ ഒ.ടി.പി കോഡുകളോ ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. * നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലായ CEIR (Central Equipment Identity Register) വഴി ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക.
സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ എത്രയും വേഗം 1930 എന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിലോ cybercrime.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.