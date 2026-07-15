സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പേകാൻ 1.27 ലക്ഷം കോടിയുടെ 'ഐഎസ്എം 2.0' പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയെ ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ ഭൂപടത്തിൽ മുൻനിരയിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0' (ISM 2.0) പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. 1.27 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു.
പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം 4 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, പദ്ധതി കാലയളവിൽ മാത്രം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ ഉൽപ്പാദനം ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാകുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചിപ്പ് രൂപകൽപ്പന (Design), യന്ത്രസാമഗ്രികളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും, പുതിയ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങി സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആറ് പ്രധാന തൂണുകളെ (Six Pillars) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഐഎസ്എം 2.0 വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
സ്വയംപര്യാപ്തത: സ്വദേശി ചിപ്പുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും ഉൽപ്പാദനത്തിലും ഇന്ത്യയെ പൂർണ്ണമായും സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം: ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അപൂർവ്വ ധാതുക്കൾ, വ്യാവസായിക വാതകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൻ നിക്ഷേപം: ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ (ISM 1.0) 76,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ടാറ്റാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തിൽ മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച കാരണവും ചിപ്പുകൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ് ഐടി-ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വൻ വിപ്ലവത്തിന് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.