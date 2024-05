ഛത്തിസ്ഗഢിലെ വെടിമരുന്ന് നിർമാണ ഫാക്റ്ററിയിൽ സ്ഫോടനം; ഒരാൾ മരിച്ചു, 6 പേർക്ക് പരുക്ക്

ബെമെത്താര: ഛത്തിസ്ഗഢിലെ വെടിമരുന്ന് നിർമാണ ഫാക്റ്ററിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ആറു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.പിർദ ഗ്രാമത്തിലെ യൂണിറ്റിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. പൊലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പ്രദേശത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പരുക്കേറ്റ ആറു പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കാൻ നാലു മണിക്കൂറോളം എടുത്തേക്കും.

Chhattisgarh: Blast at 'Special Blast Limited' gunpowder factory in Gram Pirada, Berala block. Several injured and feared dead. District administration on site. More details awaited pic.twitter.com/5e8lIFSQBY