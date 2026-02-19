ബംഗാൾ സംസ്കാരം അറിയില്ല; ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ 'സ്വാമി' എന്ന് വിളിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് മമത ബാനർജി
Updated: Feb 19, 2026, 19:44 IST
ബംഗാളിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും ചൊല്ലി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും (TMC) ബിജെപിയും തമ്മിൽ പുതിയ പോര് മുറുകുകയാണ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തെ 'സ്വാമി രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്.
ബംഗാളിന്റെ വികാരങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും പ്രധാനമന്ത്രി അവഹേളിക്കുന്നു എന്നാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
വിവാദത്തിന്റെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ
- മമതയുടെ വിമർശനം: ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ ബംഗാളിൽ 'താക്കൂർ' (Thakur) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് 'സ്വാമി' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ). പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ബംഗാളിന്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെന്ന് മമത ബാനർജി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
- ടിഎംസിയുടെ വാദം: രാമകൃഷ്ണ മിഷനിലെ ത്രിമൂർത്തികൾ 'താക്കൂർ, മാ, സ്വാമിജി' (ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, ശാരദാ ദേവി, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ) എന്നിവരാണ്. ഇതിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ പേരിനൊപ്പം 'സ്വാമി' എന്ന് ചേർക്കുന്നത് ചരിത്രവിരുദ്ധമാണെന്ന് ടിഎംസി നേതാക്കൾ പറയുന്നു.
- ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം: ഇത് അനാവശ്യ വിവാദമാണെന്നും ഭക്തിയോടെയുള്ള ഒരു അഭിസംബോധനയെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനാണ് മമത ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു.