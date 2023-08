അടുത്ത തവണയും ചെങ്കോട്ടയിൽ കാണും; ഭരണത്തുടർച്ച സൂചിപ്പിച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത തവണയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ കാണുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിനിടെയാണ് മോദി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന നൽകിയത്. 90 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന പ്രസംഗത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത്.

VIDEO | "When the tricolour will be hoisted in 2047, the world will witness and praise a developed India," said PM Modi in his Independence Day speech.#IndependenceDay2023 pic.twitter.com/F3SDa75TR9