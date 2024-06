ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരും കൂടിയ റെയിൽ പാലത്തിലൂടെ ട്രയൽ റൺ നടത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ പാലമായ ചെനാബ് റെയിൽ പാലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വിജയകരമായി ട്രയൽ റൺ നടത്തി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വിജയകരമായി പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയത്. റെയിൽവേ സർവീസുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ഈ ലൈനിൽ കാശ്മീരിലെ റമ്പാൻ, റിയാസി ജില്ലകൾക്കിടയിലാണ് പാലം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.



റെയിൽവേ നടത്തിയ പരീക്ഷണയോട്ടത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ട്രെയിൻ പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയത്. രംബാനിൽ നിന്ന് ബാരാമുള്ളയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസാണ് ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഈ റെയിൽപ്പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുക.

