മഥുരയിൽ ട്രെയിൻ അപകടത്തിന് കാരണം ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ അശ്രദ്ധ; അപകടസമയം വീഡിയോ കോളിൽ

ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുരയിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറാൻ കാരണം ജീവനക്കാരന്റെ അശ്രദ്ധ. അപകടസമയത്ത് യാത്രക്കാരെല്ലാം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയമായതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മഥുര ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം

സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ എൻജിൻ ക്യാബിനിലേക്ക് വീഡിയോ കോളും ചെയ്താണ് സച്ചിൻ എന്ന ലോക്കോ പൈലറ്റ് വരുന്നത്. തുടർന്ന് ഇയാൾ എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്റെ ബാഗ് വെച്ചു. ഇതിന്റെ സമ്മർദത്തിൽ എൻജിൻ മുന്നോട്ടു കുതിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന സമയത്തും സച്ചിൻ ഫോൺ വിളി തുടരുന്നത് കാണാം. സംഭവത്തിൽ ട്രെയിനിലെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്‌



