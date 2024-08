ഇരട്ട മെഡലുകളുമായി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ മനു ഭാക്കർ തിരിച്ചെത്തി; വൻ സ്വീകരണം

പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ഇരട്ട മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായ ഷൂട്ടിംഗ് താരം മനു ഭാക്കർ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മനു ഭാക്കറിനും പരിശീലകൻ ജസ്പാൽ റാണക്കും വൻ സ്വീകരണമാണ് ആരാധകർ ഒരുക്കിയത്.

മനു ഭാക്കറിനെ സ്വീകരിക്കാനായി നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. മാലയിട്ടും പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകിയുമാണ് ആരാധകർ ഒളിമ്പിക്‌സ് ജേതാവിനെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്.



