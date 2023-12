മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും എൻഐഎയുടെ റെയ്ഡ്; 13 പേർ അറസ്റ്റിൽ

മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും 44 ഇടങ്ങളിലായി എൻഐഎയുടെ റെയ്ഡ്. 13 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യവ്യാപകമായി ഐഎസ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൻഐഎ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. താനെയിൽ 9 ഇടത്തും പൂനെയിൽ രണ്ടിടത്തും താനെ റൂറലിൽ 31 ഇടങ്ങളിലും ബംഗളൂരുവിൽ ഒരിടത്തുമാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്.

Update | A total of 13 people have been arrested in the ISIS terror conspiracy case from Pune following searches.