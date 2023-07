കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച ജനകീയ നേതാവ്: അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം ട്വിറ്ററിലാണ് അനുശോചന കുറിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നതായും കുടുംബത്തിന്റെ വിഷമത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

In the passing away of Shri Oommen Chandy Ji, we have lost a humble and dedicated leader who devoted his life to public service and worked towards the progress of Kerala. I recall my various interactions with him, particularly when we both served as Chief Ministers of our… pic.twitter.com/S6rd22T24j