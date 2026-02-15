ബംഗ്ലാദേശ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്; മോദി പോകില്ല: ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പങ്കെടുക്കും
Updated: Feb 15, 2026, 21:35 IST
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിൽ താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ബി.എൻ.പി (BNP) സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കില്ല. പകരം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. ഫെബ്രുവരി 17-ന് ധാക്കയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മറ്റു പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ഒഴിവാക്കിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പ്രതിനിധി സംഘം: ഓം ബിർളയോടൊപ്പം വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രിയും ധാക്കയിലെത്തും. അയൽരാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമായി നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഇന്ത്യ അയക്കുന്നത്.
- മോദി പങ്കെടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം: ഫെബ്രുവരി 17-ന് മുംബൈയിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയും ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എ.ഐ ഇംപാക്ട് സമിറ്റും (AI Impact Summit) ഉള്ളതിനാലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ധാക്കയിലെത്താൻ കഴിയാത്തത്.
- രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം: ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പുറത്താകലിന് ശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.എൻ.പി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നരേന്ദ്ര മോദി താരിഖ് റഹ്മാനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.
- നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യം: 13 രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും.