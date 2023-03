കർണാടകയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ സുരക്ഷാവീഴ്ച: വീഡിയോ

ദാവനഗെരെ : കർണാടകയിലെ ദാവനഗെരെയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ സുരക്ഷാവീഴ്ച. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്നു വാഹനവ്യൂഹത്തിനടുത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചയാളെ പിടികൂടി. ഇയാളെ പൊലീസും സുരക്ഷാസേനയും ചേർന്നു തടയുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ കർണാടകയിലെ ഹുബാലി ജില്ലയിലും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു.

കൊപ്പൽ സ്വദേശിയായ ബസവരാജ് എന്ന വ്യക്തിയാണു ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ദാവനഗെരെയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് ഇയാൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ബസവരാജിനെ‌തിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH | Karnataka: Security breach during PM Modi's roadshow in Davanagere, earlier today, when a man tried to run towards his convoy. He was later detained by police.



