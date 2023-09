'ജവാൻ‌' വിജയിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ഷാരൂഖ് ഖാൻ

തിരുപ്പതി: പുതിയ ചിത്രം ജവാന്‍റെ റിലീസിനു മുന്നോടിയായി തിരുപ്പതി ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ഷാരൂഖ് ഖാൻ. മകൾ സുഹാന ഖാൻ, നടി നയൻതാര, നയൻതാരയുടെ ഭർത്താവും നിർമാതാവുമായ വിഘ്നേഷ് ശിവൻ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ഷാരൂഖ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. വെളുത്ത കുർത്തയും പൈജാമയും പരമ്പരാഗത മേൽവസ്ത്രവുമണിഞ്ഞ് ചൊവ്വാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് താരം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്.

VIDEO | Bollywood actor @iamsrk, his daughter Suhana Khan and actress Nayanthara offered prayers at Sri Venkateswara Swamy temple in Tirupati, Andhra Pradesh.



Shah Rukh's 'Jawan', directed by Atlee, will be released in theatres on September 7. pic.twitter.com/cYSoyP3YCP