പശുവിനെ 'ദേശീയ മൃഗമായി' പ്രഖ്യാപിക്കണം; ആവശ്യവുമായി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ
ലഖ്നൗ: പശുവിനെ ഇന്ത്യയുടെ 'ദേശീയ മൃഗമായി' പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രമുഖ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ രംഗത്ത്. ബക്രീദ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രമുഖ മുസ്ലിം സംഘടനയായ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ എ ഹിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമാക്കുന്നത് വഴി പശുഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പരിധി വരെ തടയിടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഗോസംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്കും മറ്റ് സാമൂഹിക അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ ശാശ്വതമായ അറുതി വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ എ ഹിന്ദ് ഉത്തർപ്രദേശ് അധ്യക്ഷൻ മൗലാനാ അർഷാദ് മദനിയാണ് ഈ ആവശ്യം പരസ്യമായി മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അടിയന്തര യോഗം ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഈ യോഗത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന പൊതുവായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ നിവേദനം രേഖാമൂലം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും. രാജ്യത്തെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗോസംരക്ഷണ വിവാദങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ആവശ്യത്തിന് എത്രയും വേഗം അംഗീകാരം നൽകണമെന്നും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.