വിമാനം തകർന്നുവീണത് ലാൻഡിംഗിനിടെ; അജിത് പവാറിന്റെയടക്കം ആറ് മൃതദേഹങ്ങളും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ

Jan 28, 2026, 10:21 IST
ajith

മഹാരാഷ്ട്ര ബാരാമതിയിൽ വിമാനാപകടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിംഗിനിടെയാണ് തകർന്നുവീണത്. അജിത് പവാർ അടക്കം ആറ് പേരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല

ബാരാമതിയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. വിമാനം തകർന്നുവീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ച പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റായ എൽ ആൻഡ് എസ് ഏവിയേഷന്റെ ലിയർജെറ്റ് 45എക്‌സ്ആർ ആണ് തകർന്നുവീണത്. ആറ് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ്

അജിതിനെ കൂടാതെ ഒരു അറ്റൻഡന്റും ഒരു പിഎസ്ഒയും അനുയായിയും രണ്ട് വിമാന ജീവനക്കാരുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാറും പാർഥ് പവാറും ശരദ് പവാറിന്റെ മകളും എൻസിപി നേതാവുമായ സുപ്രിയ സുലെയും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബാരാമതിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

