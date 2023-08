സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സത്യത്തെയും ഏറെക്കാലം മറച്ചു വയ്ക്കാനാകില്ല; കോടതിക്ക് നന്ദി: പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡൽഹി: അപകീർത്തിക്കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരേയുള്ള ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ കോടതിയോട് നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, സത്യം.. ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളെയും ഏറെക്കാലം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ബുദ്ധന്‍റെ പ്രശസ്തമായ വാക്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്ക സന്തോഷം പങ്കു വച്ചത്.

"Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth”



~Gautama Buddha



माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद।



सत्यमेव जयते।