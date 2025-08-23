Kerala

നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വിധി 29ന്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 48 seconds ago
10,570 Less than a minute
naveen babu
FacebookWhatsApp

എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കോടതി ഈ മാസം 29ന് വിധി പറയും. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് വിധി പറയുക.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അന്വേഷണത്തിലെ 13 പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ കോടതിയിൽ ഹരജി സമർപ്പിച്ചത്. രണ്ട് തവണ കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 29ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ ഹരജി നൽകിയത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലല്ല, സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്‌

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 48 seconds ago
10,570 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 10 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ

6 minutes ago

എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാജി ആലോചനയിൽ പോലുമില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

10 minutes ago

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാണാതായ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും കണ്ടെത്തി

16 minutes ago

തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരനെ കുത്തിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവം; പ്രതി പിടിയിൽ

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!