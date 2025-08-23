Kerala
നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വിധി 29ന്
എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കോടതി ഈ മാസം 29ന് വിധി പറയും. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് വിധി പറയുക.
അന്വേഷണത്തിലെ 13 പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ കോടതിയിൽ ഹരജി സമർപ്പിച്ചത്. രണ്ട് തവണ കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 29ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ ഹരജി നൽകിയത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലല്ല, സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്