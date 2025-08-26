പുതിയ ഐഫോൺ സീരീസ് സെപ്റ്റംബർ 9-ന് എത്തുന്നു; ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
പുതിയ ഐഫോൺ മോഡലുകൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ സീരീസ് സെപ്റ്റംബർ 9-ന് അവതരിപ്പിക്കും. ‘Awe Dropping’ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് കാലിഫോർണിയയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്ക് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടക്കും.
പുതിയ ഐഫോൺ സീരീസിനൊപ്പം, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11, എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയും ഈ ഇവന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആഗോള വിപണിയിലെ മന്ദഗതിയിലുള്ള വിൽപ്പനയെ മറികടക്കാൻ ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോഞ്ച് നിർണായകമാണ്.
പുതിയ ഐഫോണുകളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. ജൂണിൽ നടന്ന ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിൽ ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്’ ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ഇത് സിരിയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചാറ്റ്ജിപിടിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
ഈ വർഷം ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഐഫോൺ 17 എയർ എന്നൊരു പുതിയ മോഡലും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും ഇവന്റ് തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും.