പുതിയ ഭൂനികുതി നിയമം: സൗദി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു
റിയാദ്: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് സൗദി അറേബ്യ പുതിയ ഭൂനികുതി നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും, ഒപ്പം വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണ പദ്ധതിയായ “വിഷൻ 2030” യുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
- പുതിയ നികുതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
* നിർത്തലാക്കിയ പഴയ നിയമം: 2016-ൽ നിലവിൽ വന്ന പഴയ നിയമമനുസരിച്ച്, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വികസിപ്പിക്കാത്ത ഭൂമിക്ക് 2.5% നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.
* പുതിയ നിയമം: 2025 മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ “വൈറ്റ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ലോ” അനുസരിച്ച്, ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും വികസനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഭൂമികൾക്ക് അവയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ 10% വരെ നികുതി ചുമത്തും.
* വികസിപ്പിച്ച നിയമം: പുതിയ നിയമം “വൈറ്റ് ലാൻഡ്” എന്നതിൻ്റെ നിർവചനം വികസിപ്പിക്കുകയും, നഗരപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ഭൂമികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
* ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നികുതി: വികസനം പൂർത്തിയായ, എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും. ഇത് വാടക മൂല്യത്തിന്റെ 5% വരെയാവാം.
- ലക്ഷ്യങ്ങൾ:
* വിപണിയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുക: പലരും ഭൂമി വാങ്ങി വികസിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വില വർദ്ധനവിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഈ നികുതി ആ പ്രവണതയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും, കൂടുതൽ ഭൂമി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
* വില നിയന്ത്രിക്കുക: ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി ലഭ്യമാവുന്നതോടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വില കുറയുമെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് വീട് വെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ കരുതുന്നു.
* വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുക: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടുതൽ സുതാര്യവും ആകർഷകവുമാക്കുന്നത് വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ഇത് രാജ്യത്തേക്ക് കൂടുതൽ വിദേശ മൂലധനം എത്താൻ കാരണമാകും.
വിഷൻ 2030-ന്റെ ഭാഗമായി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവിക്ക് നിർണ്ണായകമാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.