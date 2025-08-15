DubaiGulf

ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് യുഎഇയിൽ ഇനി പുതിയ ലൈസൻസ്: നികുതിയിളവുകളും വിസ ആനുകൂല്യങ്ങളും

റാസൽഖൈമ: യുഎഇയിൽ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് മാത്രമായി പുതിയ ലൈസൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് റാസൽഖൈമ. റാസൽഖൈമ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ്‌സ് ഓയാസിസുമായി (RAK DAO) സഹകരിച്ച് യുഎഇയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർ ലൈസൻസ് Lyvely എന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതുവഴി കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർ, ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ, സ്ട്രീമർമാർ, ഡിജിറ്റൽ സംരംഭകർ എന്നിവർക്ക് യുഎഇയിൽ 100% ഉടമസ്ഥതയോടെ ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും.

  • പുതിയ ലൈസൻസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

* നികുതിയിളവ്: ഈ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയും വ്യക്തിഗത വരുമാന നികുതിയും നൽകേണ്ടതില്ല.

* വിസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ലൈസൻസ് ഉടമകൾക്ക് യുഎഇയിൽ താമസ വിസ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാകും.

* ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ: ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഈ ലൈസൻസ് ഒരു പരിഹാരമാകും. ബിസിനസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

* 100% വിദേശ ഉടമസ്ഥാവകാശം: ലൈസൻസ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നിയമപരമായ അംഗീകാരം നൽകുകയും, അതുവഴി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ഈ ലൈസൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരമ്പരാഗത സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി, സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ്സ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സംരംഭകർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രാൻഡുകൾ, നിക്ഷേപകർ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാകും.

ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷാ നടപടികൾ വേഗത്തിലും ലളിതവുമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. Lyvely പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, സാധാരണഗതിയിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ലോകത്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഈ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇത് യുഎഇയെ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ഒരു ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

 

Tags
