ധൻബാദ്-ആലപ്പുഴ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ശുചിമുറിയിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

ധൻബാദ്-ആലപ്പുഴ ട്രെയിനിന്റെ ശുചിമുറിയിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ശുചിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ട്രെയിൻ ധൻബാദിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷം ആർപിഎഫ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്

എസ് 3 കോച്ചിലെ ശുചിമുറിയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു

